Spiesen-Elversberg : Lebendiger Adventskalender ab Sonntag

Spiesen-Elversberg Pfarrei St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg bietet jeden Tag Gebet, Gedichte und Musik.

Im Advent 2022 lädt die Pfarrei St. Ludwig - Herz Jesu wieder zum „Lebendigen Adventskalender“ in Spiesen-Elversberg ein. Start ist am Sonntag, 27. November. Die Wochentage werden von Privatpersonen, Vereinen oder Gruppen gestaltet und bieten jeweils um 18 Uhr eine kurze besinnliche Auszeit mit Gebet und Geschichten an den Haustüren oder Fenstern der Gastgeber. Die jeweiligen Adressen sind in Form eines Adventskalenders auf der Homepage der Pfarrei St. Ludwig – Herz Jesu zu finden unter www.pgspiel.de.

Den Beginn macht die Gruppe Symbolum am ersten Advent, 27. November, auf dem Alten Markt in Elversberg. Am zweiten Advent, 4. Dezember, laden der Pfarrgemeinderat und die Vokalgruppe Canticum Vivum zu Gebet und Musik ins Mühlental zur Marienkapelle ein. Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, findet das Weihnachtskonzert der Chöre Evita und Jukis in der Pfarrkirche St. Ludwig statt, und am vierten Advent, 18. Dezember, erwartet die katholische Frauengemeinschaft die Gäste am Pfarrheim Elversberg.