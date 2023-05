Seifenland hat geschlossen „Ein Gefühl, als hätte mich ein Zug überrollt“

In einem roten, schon recht abgeblätterten Container, verpackt in verschiedene Tüten und Kisten liegen sie nun und warten auf ihre Entsorgung – die Vergangenheit und auch die Zukunft von Natascha Rupert. Der Container ist wohl der best duftende seiner Art. Denn in ihm sind alle Überbleibsel des kleinen Geschäftes „Seifenland“ und damit der Existenz und nicht zuletzt des Lebenstraumes der 49-Jährigen. 18 Jahre lang hat Rupertus Seife und andere Kosmetikartikel hergestellt. Seit 2005 war sie bei der Handwerkskammer (IHK) angemeldet. 2009 wurde ihr großer Traum wahr: Mit einem eigenen Geschäft in der Hauptstraße in Spiesen. Sie war Partner der Regionalmarke, vertrieb auch online, hatte eine große Stammkundschaft und überstand Corona, indem sie auf Bestellung vor die Haustür lieferte. Das Geschäft lief gut.