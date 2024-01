Lärmaktionsplan von Spiesen-Elversberg Lärm durch die L 112: Jetzt sollen die Bürger mit einbezogen werden

In dieser vierten Runde sind auch wieder Menschen ermittelt worden, die von Dezibelzahlen größer als 70 betroffen sind. Sie leben im Bereich der genannten Landesstraßen. Besonders betroffen von hohen Geräuscheinwirkungen seien demnach an der L243 (Hauptstraße) die Abschnitte von der Straße Im Roth bis zum Kreisel Am Beckerwald, vom Kreisel Am Beckerwald bis zur Straße In der Dreispitz und Höhe Aldi-Markt bis Straße Gänsberg. Für die L112 (Lindenstraße/Heinitzstraße) betreffe dies die Strecke von Kreisel Waldstraße/Friedhofstraße bis Beethovenstraße, punktuell für die A8 die Straße, Im Großenbruch und Am Köppchen. Hier soll es Maßnahmen geben, den Lärmpegel zu senken. Umgesetzt wurden in den letzten fünf Jahren bereits Geschwindigkeitsreduzierungen auf 30 Stundenkilometer im Bereich der Schulen: Pestalozzistraße, Am Ring, Pastor-Kollmann-Straße.