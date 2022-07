KV Alleh Hopp Spiesen : „Eigentlich sind Alleh-Hopp-Rufe nicht gestattet“ Bei der Sommerfastnacht des KV Alleh Hopp in Spiesen wurde trotzdem ausgelassen gefeiert

„Eigentlich sind Alleh-Hopp-Rufe nicht gestattet“ Bei der Sommerfastnacht des KV Alleh Hopp in Spiesen wurde trotzdem ausgelassen gefeiert

Auf dem Vorplatz der Langdellhalle herrschte am Samstagabend ausgelassene Stimmung. Foto: Heinz Bier Foto: Heinz Bier

Spiesen Zwei Jahre lang mussten die Spieser Narren auf die Fastnacht verzichten. Keine Umzüge, keine Sitzungen, kein närrisches Treiben und das war jetzt lange genug. Warum nicht also mal Fastnacht im Juli?

, fragten sich die Verantwortlichen des Karnevalsvereins Alleh Hopp Spiesen und luden deshalb am Samstag und Sonntag zum großen närrischen Sommerfestival rund um die Langdellhalle ein. Eine ausgefallene Idee, aber keine schlechte.

Los ging es am Samstagabend mit der ersten Open-Air-Sommersitzung mit einem bunten Programm aus Tanz, Musik und Bühnenvorträgen, am Sonntagmorgen startete dann ein großes Kinderfest mit Spiel, Spaß und einem bunten Bühnenprogramm und dabei waren auch die Gemeinde und der Landkreis mit im Boot.

„Wir wollen das Jahr nicht ohne Fastnacht verklingen lassen“, nannte Elferrats- und Sitzungspräsident Gerhard Stein gleich zu Beginn den Hauptgrund für die Veranstaltung. „Viele Tänze unn anneres Trara“, kündigte das Spieser Kinderprinzenpaar Leo I. und Marie ll. für den Abend an, und auch die Vereinstollitäten Prinz Sven I. und Prinzessin Isabelle II. hatten eine klare Vorstellung: „Ääns is klar, der Owend, der werd wunderbar“, versicherten die Eheleute, die schon seit der letzten närrischen Kampagne im Amt sind.

Auf den Bänken auf dem Vorplatz der Langdellhalle herrschte von Beginn an richtig gute Stimmung und man hatte durchaus den Eindruck, dass in Sachen Fastnacht Nachholbedarf besteht. Die Jüngsten durfte das Bühnenprogramm eröffnen. Zunächst wirbelte Tanzmariechen Fabienne Lippold über die Bühne, als hätte es nie eine närrische Pause gegeben und auch für die Kindertanzgarde gab es danach viel Beifall.

Die Spieser Narren hatten sich für ihre Sommerfastnacht mit einigen bekannten Protagonisten aus der Region verstärkt. Den Anfang machte „Der Fidelius“ aus Altenkessel, der auch in keiner Sessionssitzung der Spieser Narren fehlt. Mit seinen Gesangspersiflagen war er ein gelungener Auftakt. Aus dem Dahner Felsenland war Oliver Betzel nach Spiesen gekommen, der in der Fastnacht besser bekannt ist als „De Härtschd“ und bei ihm paarten sich Vortrag, Mimik und sein Pfälzer Dialekt zur lustigen Darbietung.

Alle Tanzformationen durften aber nicht in ihrem gewohnten Outfit auftreten, denn auf Gardekostüme oder auch Narrenrufe wie das Spieser „Alleh Hopp“ mussten Mitwirkende und Besucher am Samstag verzichten. „Das ist zwischen Aschermittwoch und dem Sessionsbeginn am 11.11. nicht gestattet“, erklärte Vorsitzender Klaus Reichard dem Fastnachts-ahnungslosen Mitarbeiter der SZ.