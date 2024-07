17 von 33 Mitgliedern verabschiedet Konstituierende Sitzung des Gemeinderates Spiesen-Elversberg – das ist neu, das bleibt beim Alten

Ein ganz neues Bild zeigt sich nun in den kommenden fünf Jahren im Sitzungssaal, wenn der Gemeinderat zusammenkommt. In der vergangenen Woche hatte die letzte Sitzung des alten Rates stattgefunden. Der unabhängige Bürgermeister Bernd Huf hatte mit 17 von 33 Mitgliedern mehr als die Hälfte verabschiedet. Im neuen Rat sind nun sieben statt vormals fünf Parteien vertreten. Der Altersdurchschnitt ist sichtlich gesunken. Neu hinzu gekommen sind die Gruppierung Stimmen für Spiesen-Elversberg und die AfD. Statt zuletzt 33 Mitglieder hat der Rat nun noch 30: Weil die AfD sechs Plätze erlangt hätte, aber nur drei Kandidaten aufgestellt hatte, entfallen die nicht besetzten drei Plätze komplett. Zwei der Mitglieder konnten zur ersten Sitzung nicht anwesend sein. CDU und SPD sind mit jeweils acht Sitzen gleich auf. Dabei hat die CDU vier Sitze verloren, die SPD zwei. Jeweils drei Mitglieder sind in dieser Legislaturperiode neu im Rat. Mit insgesamt sieben Sitzen haben es die Stimmen für Spiesen-Elversberg aus dem Stand zur drittstärksten Kraft im Rat geschafft. Die AfD hat die erwähnten drei Sitze. Die Linke hat drei Sitze verloren, statt vormals fünf sind jetzt noch zwei Vertreter im Rat. Grüne und FDP sind von vormals jeweils drei auf einen Sitz geschrumpft. Linke und Grüne werden eine Parteiengemeinschaft bilden und erlangen so Fraktionsstatus.