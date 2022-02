70 Jahre Thronjubiläum : Da käme Queen Elizabeth gewaltig ins Staunen

Kreis Neunkirchen Zum Krönungsjubiläum: Königliche Bekleidungsideen

In Wellesweiler ist der Name Programm. Schließlich gibt es hier auch ein Königreich, der beste Platz für eine Queen, sollte man meinen. Aber Petra König ist das, was sie hier in ihrem schnuckeligen Lädchen in ihrem breitem Angebot hat, längst nicht gut genug. „Wir können die Queen nicht ausstatten“, so schreibt sie zu ihrem Foto. „Aber wir können jeden einkleiden, dass er sich wie eine Königin fühlt.“ Die passenden Krönchen als Deko, die muss Petra König in ihrem Geschäft nicht lange suchen. Dann hat sie sogar noch eine Schärpe gezaubert. Blau-weiß und glitzernd so der königliche Look. Der möglicherweise Queen Elizabeth etwas zu gewagt wäre – aber nach 70 Jahren auf dem Thron kann man ja auch mal an die Nachfolger denken. Nein, nicht Camilla. Aber sähe die hübsche Kate darin nicht ganz bezaubernd aus? Übrigens: Wer sich mal königlich fühlen möchte – Petra König hat beschlossen, das Krönungsoutfit zu verlosen, Infos dazu auf der Facebook-Seite.