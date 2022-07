Kirmes Elversberg : Spaß auf dem großen Scheibenwischer

Elversberg Kirmes in Elversberg mit Feuerwerk und neuem Konzept wurde gut angenommen.

Die Elversberger Kirmes ist umgezogen, aber auch am neuen Veranstaltungsort auf dem so genannten „Jedermannsplatz“ und in der Pestalozzistraße wurde die Veranstaltung am Wochenende von der Bevölkerung angenommen. Das deutete sich schon am Freitagabend an, als Bürgermeister Bernd Huf die viertägige Jahrmarktveranstaltung mit dem symbolischen Fassanstich eröffnete. Unterstützt wurde der Rathauschef dabei von seiner Mitarbeiterin Sabrina Viehoff und Gemeindekämmerer Hans-Werner Schumacher und beobachtet unter anderem von einigen Mitgliedern seines Gemeinderates. Bisher fand das Volksfest in der St. Ingberter Straße und auf dem Parkplatz der Grundschule statt, aber dort gibt es jetzt einen neuen Spielplatz, so dass nicht mehr ausreichend Platz für die Fahrgeschäfte zur Verfügung steht, erklärte im Vorfeld schon Jana Reineke von der Gemeindeverwaltung. Zudem seien nach der Verlegung auch keine Sperrung der St. Ingberter Straße und keine Umleitung durch die Pestalozzistraße mehr notwendig, heißt es weiterhin aus dem Rathaus als Begründung für den Standortwechsel. „Es ist sicher die bessere Lösung“, meinte am Freitagabend auch der Bürgermeister, ehe er mit dem Eröffnungsfässchen unter dem Arm zur Tat schritt.