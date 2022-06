Kirchenkonzert in Spiesen : Kirchenkonzert mit dem Daarler Vocal Consort in Spiesen

Daarler Vocal Consort Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Spiesen-Elversberg Auf Einladung des Fördervereins Kirchenmusik St. Ludwig-Herz Jesu Spiesen-Elversberg gastiert an Fronleichnam, Donnerstag, 16. Juni, um 19 Uhr das Daarler Vocal Consort in der katholischen Kirche St. Ludwig in Spiesen und präsentiert unter dem Titel „In Pace“ Werke aus verschiedenen Musikepochen, teilt Ralph Buchstäber, Kichenmusiker der Pfarrei, mit.

Es werden Teile aus zwei Messen von William Byrd und Marcin Leopolita (beide 16. Jahrhundert) erklingen, ein Marienlied von Brahms (19. Jh.) sowie verschiedene Einzelwerke zeitgenössischer Komponisten.

Lange Zeit existierte das Ensemble als Sextett – aktuell sind bis zu neun Leute aktiv – und kann diverse Erfolge verbuchen. Mit einem breiten Repertoire von Alter bis Neuer Musik nahm es an nationalen und internationalen Chorwettbewerben und Musikfestivals teil. Die erste CD-Produktion „Zwischen Himmel und Erde“ wurde 2010 mit dem „Pizzicato Excellentia Award“ ausgezeichnet, die zweite CD „Lost in transition“ 2014 für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. Leiter und Gründer ist Georg Grün, international gefragter Chordirigent und Chorklangspezialist, der mit seiner Baritonstimme das „Daarler Vocal Consort“ verstärkt; benannt nach dem Saarbrücker Stadtteil St. Arnual, im Volksmund Daarle genannt. Titelgeber für das Konzert ist das gleichnamige Chorwerk des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov, das er zur Zeit des Maidan-Aufstandes in der Ukraine 2014 schrieb.