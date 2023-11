Kein Veranstaltungsort, was nun? Die Zukunft der Kirche Herz Jesu bleibt ungewiss

Lange wurde es diskutiert, mehrfach stand es auf der Tagesordnung des Gemeinderates: die Nutzung der Herz-Jesu-Kirche als Veranstaltungsort. So war es auch in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgenommen. Doch der Gemeinderat hat letzten Endes entschieden: Ankauf der Kirche ja, Nutzung als Veranstaltungsort nein. Die Zukunft des ehemaligen Gotteshauses steht also weiter in den Sternen.