Kappensitzung des Alleh Hopp Spiesen Ganz großes Kino in Spiesen beim Alleh Hopp

Bereits von außen leuchtete die Mehrzweckhalle in der Langdell in Spiesen, innen begrüßte eine wunderschön beleuchtete Bühne die Närrinnen und Narren. „Die Faasend an da Saar“ in Spiesen begann diesmal ungefähr 33 Minuten später. Die Band Die Konsorten hatte sich verspätet, war dafür aber direkt voll da. Schon bei einem der ersten Coversongs, „Skandal im Sperrbezirk“, sangen und klatschten die meisten mit. Der Sänger rannte durch die Zuschauermenge, animierte den letzten Sitzenden, stand auch mal auf den Stühlen und begrüßte die Gardemädchen. Spätestens bei „Ich hab ein’ Delfin in meiner Bauchtasche“ sang auch der letzte mit.