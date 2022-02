Abenteuer für Jugendliche : Ferienfreizeiten in Spiesen-Elversberg

Ferienfreizeiten in Spiesen-Elversberg

Auch ein Ausflug zum Kletterpark am Jägersburger Brückweiher steht auf dem Programm der Ferienfreizeit in Spiesen-Elversberg. Foto: Thorsten Wolf

Spiesen-Elversberg Das Jugendbüro Spiesen-Elversberg bietet Ferienfreizeiten am Naturfreundehaus an. Von Bastel- und Spielangeboten bis hin zu Ausflugstagen ist einiges geboten.

Die Termine für die diesjährigen Ferienfreizeiten am Naturfreundehaus stehen fest und können im Anmeldeportal unter www.unser-ferienprogramm.de/Spiesen-Elversberg gebucht werden. Angemeldet werden können Kinder von sechs bis zwölf Jahren aus der Gemeinde Spiesen-Elversberg. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro am Tag. Genauere Informationen zu Ablauf und Programmgestaltung findet man bei der Buchung im Anmeldeportal.

Morgens gibt es kleine Frühstücksnacks, der Speiseplan für das Mittagessen variiert über Pasta, Suppe, Hot Dogs bis hin zum gemeinsamen Grillen. Einmal in der Woche wird es einen Ausflug geben. Dies kann eine Fahrt ins Dynamikum oder in den Saarwald an der Saarschleife sein. Die Ziele werden vor den Freizeiten bekannt gegeben.