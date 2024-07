Serie Zu Besuch im Garten Hier wird der Topf noch selbst gedreht

Kleine Nadeln kosten ein Vermögen. Das ist sicher nicht die bedeutendste Erkenntnis, die man aus dem Garten von Joachim Leiser mitnimmt. Aber interessant allemal. Wie so vieles, was der Bonsai-Experte beim Rundgang durch sein Reich der Mitte erzählt – mitten im Saarland, genaugenommen in Spiesen.