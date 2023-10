Bürgermeister rechnet mit Ablehnung des neuen Konzeptes „So lange es keinen Plan für die Kirche gebe, gibt es für ganz Elversberg kein Geld.“

Eigentlich, so hatte Spiesen-Elversberg Bürgermeister Bernd Huf gehofft, sollte jemand von der Städtebauförderung in der Gemeinderatssitzung an diesem Donnerstag ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und so das zuletzt beschlossene neue Konzept für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) in Elversberg vielleicht erneut revidieren. Doch es wird niemand aus Saarbrücken erscheinen. Man wolle, so sagt Huf im SZ-Gespräch, sich dort aus politischen Entscheidungen raushalten. Nun gilt es für die Verwaltung zu überlegen, ob es Sinn ergibt, den neuen Beschluss vorab vorzulegen oder ob man lieber nochmal zum Überdenken anregt. Denn Huf befürchtet, dass das neue Konzept nicht die erwartete Förderung erfahren wird. Und das hätte für den Ort massive Konsequenzen.