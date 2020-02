Inklusionsworkshop in Spiesen-Elversberg : Gestalten mit Pappmaché

Neunkirchen Die VHS bietet mit der Lebenshilfe Neunkirchen einen zweiteiligen Inklusionsworkshop zum Thema „Pappmaché-Gestaltung“ an. Er findet an den Sonntagen 1. und 15. März, jeweils 14 bis 17 Uhr, in der Galerie Farbtupfer, Hauptstraße in Spiesen-Elversberg, statt.



