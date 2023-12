Billard Vizemeister droht im Tabellenkeller stecken zu bleiben

Eddy Merckx, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Radsport-Legende, wurde 2006 und 2012 Billard-Weltmeister. An diesem Sonntag tritt der Belgier in der Bundesliga mit dem Tabellenvorletzten BSV Velbert im Kellerduell beim Schlusslicht BC Elversberg an.

Foto: IMAGO/Eibner/imago sport