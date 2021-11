Der Andrang am Impfbus des Landkreises Neunkirchen war am Montagmorgen in Spiesen-Elversberg groß. „Wir könnten noch mehr Leute impfen, wenn wir nicht so viel Verwaltungsaufwand betreiben müssten“, sagt Dr. Dirk Jesinghaus, der hier eine Wartende beim Ausfüllen der Formulare unterstützt. Foto: Heike Jungmann