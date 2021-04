WZB : Ideenwettbewerb für mehr Barrierefreiheit

Neunkirchen Ob als Textbeitrag, als Bild, Foto oder Collage – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Trotz oder gerade wegen Corona möchte die Lebenshilfe Neunkirchen und das Werkstattzentrum für behinderte Menschen der Lebenshilfe (WZB) den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auch in diesem Jahr nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Inklusion zu sensibilisieren.

Da wegen Corona derzeit keine öffentlichen Veranstaltungen möglich sind, hat man sich dazu entschieden, stattdessen einen Ideenwettbewerb auszuschreiben, wie es in einer Meldung heißt. Der Protesttag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Deine Stimme für Inklusion – mach mit!“. Alle sind dazu aufgerufen, Vorschläge zu entwickeln, wie sich ihr Lebensumfeld noch barrierefreier gestalten lässt und wie man Menschen mit Beeinträchtigung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und erleichtern kann.