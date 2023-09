Saar-Hotel unter den Bewerbern „Hotelimmobilie des Jahres 2023“: Fachjury nominiert zehn Häuser

Die „GymLodge“ in Spiesen-Elversberg, Übernachtungs- und Eventlocation mit Platz für bis zu 44 Übernachtende, wurde im Februar 2023 offiziell eingeweiht. Die saarländische Gemeinde im Landkreis Neunkirchen liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich von Saarbrücken. Bundesweit in die Schlagzeilen geriet sie zuletzt durch den Aufstieg der SV Elversberg in die zweite Fußball-Bundesliga.