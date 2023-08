Europäische Auszeichnung Neues Saar-Hotel ist im Rennen um Titel „Hotelimmobilie des Jahres 2023“

Am diesjährigen Wettbewerb konnten laut Angaben von „196+ forum“ Hotels teilnehmen, die zwischen Januar 2022 und Juni 2023 in Europa neu gebaut und eröffnet oder nach kompletter Schließung umgebaut und neu positioniert wurden. Auf der Jurysitzung Anfang September werden aus allen Bewerbungen bis zu zehn Nominierte gewählt, die während des 196+ forum in München präsentiert werden.