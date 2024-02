Ausstellung in Elversberg Wo Archimedes auf Bullerbü trifft

Manche Dinge ändern sich nie. Andere schon. Horst Schneider ist seiner Kunst treu geblieben. Seit 20 Jahren malt der gebürtige Neunkircher nun schon: meist großformatige Bilder in Acryl oder Mischtechnik, figürlich-abstrakt, ausdrucksstark und mit viel Mut zur Farbe. Fast genau so lange beschäftigt sich der Geschäftsführer der Psychosozialen Projekte Saarpfalz mit dem (Ver-)Formen von Metall, vorzugsweise vom Schrottplatz. In der Artotheke in Elversberg – einer „super schönen Location“, wie der Künstler lobte – führt Schneider Bilder und Skulpturen gleichberechtigt zusammen. Passend dazu ist die Ausstellung mit „Better together“ übertitelt, was man mit „besser zusammen“ übersetzen kann.