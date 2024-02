Hochzeitsmesse in Spiesen-Elversberg Alles rund ums Heiraten – freie Plätze beim Probeessen

Spiesen-Elversberg · Das Centrum für Freizeit und Kommunikation (CFK) in Spiesen, Am Nassenwald, lädt für dieses Wochenende, 3. und 4. Februar, von 15 bis 17 Uhr zur Hochzeitsmesse. Am Sonntag, 4. Februar, sind noch Plätze für das Probeessen um 18 Uhr frei.

01.02.2024 , 13:01 Uhr

Trends der Brautmode sind ein Thema. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich