Heinz Clauß aus Spiesen : Glückwünsche zum 100. Geburtstag

Spiesen Heinz Clauß aus Spiesen hat am Freitag seinen 100. Geburtstag gefeiert. Wie die Gemeinde weiter mitteilt, war die ganze Familie war versammelt, als Bürgermeister Bernd Huf die Glückwünsche der Gemeinde, des Landrates und des Ministerpräsidenten überbrachte.

Heinz Clauß ist mit seinen 100 Jahren fit und munter ,,nur die Ohren machen nicht mehr so, was sie sollen“. Der Jubilar fährt sogar noch Auto, besucht fast täglich seine Lebensgefährtin in Niederwürzbach. Der gelernte Schneider ist vielseitig interessiert, so heißt es weiter: Sein Herz gehört der Schifffahrt. Als ehemaliger Obermaat ist er Gründungsmitglied der Marinekameradschaft Dudweiler, für die er noch immer im Einsatz ist.