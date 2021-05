Volkshochschule Spiesen-Elversberg : Heidi Davidshöfer ist neue VHS-Leiterin

Spiesen-Elversberg Heidi Davidshöfer hat die Leitung der VHS in Spiesen-Elversberg übernommen und ist für Teilnehmende, Kursleitungen und Kooperationspartner Ansprechpartnerin in allen VHS-Belangen. Landrat Sören Meng und die Leiterin der Kreisvolkshochschule Neunkirchen, Sarah Falkenrich, begrüßten die neue Leiterin.

Das teilt der Kreis mit. Davidshöfer wurde durch Landrat Meng für eine Amtszeit von fünf Jahren als VHS-Leiterin in ihrer Heimatgemeinde berufen. Mit neuen Ideen und Elan startet sie in ihre Amtszeit. Meng: „Heidi Davidshöfer ist in der Gemeinde gut vernetzt, das ist in diesem Amt sehr wichtig. Mit ihr hat das örtliche Netzwerk einen guten Ansprechpartner zur Koordination und Ausrichtung des lokalen Bildungsangebotes.“ Davidshöfer hat selbst an VHS-Angeboten teilgenommen, kennt unterschiedliche Blickwinkel. Durch ihre Erfahrung im Bereich der Veranstaltungsplanung habe sie gute Vorstellungen, was auf sie zukomme, sagte KVHS-Leiterin Sarah Falkenrich. Gerne nimmt Davidshöfer Anregungen und Ideen auf, um in Spiesen-Elversberg ein attraktives VHS-Programm für alle Altersgruppen zu erstellen.