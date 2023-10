Landsweiler-Reden Neue Mitspielbank an der Grundschule

Fühlt sich ein Kind alleine, kann es sich auf die „Mitspielbank“ setzen und warten, bis es von anderen Kindern zum Spielen eingeladen wird. Dieses Konzept bietet insbesondere neuen und zurückhaltenden Schülern sowie Kindern mit Sprachbarrieren die Möglichkeit, schnell und unkompliziert andere Kinder kennenzulernen. So soll sich niemand mehr in der Pause alleine fühlen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.