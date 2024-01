Gemeinderat Spiesen-Elversberg Großenbruchhalle könnte Multifunktionshalle werden

Einen Parkplatz zu finden war schwierig. Die Stuhlreihen waren voll besetzt, einige Besucher der jüngsten Gemeinderatssitzung mussten gar stehend zuhören. Der Grund dafür erschloss sich bei Tagesordnungspunkt acht: Hallen, seit Jahren, ein großes Thema in der Gemeinde. Dieses Mal stand vorrangig die Großenbruchhalle im Fokus. Die schwer in die Jahre gekommene Halle ist stark sanierungsbedürftig. Ende vergangenen Jahres kam nun der Förderbescheid nach Zusage ein Jahr zuvor. Gefördert wird mit Hilfe des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, und zwar zu 90 Prozent. Der Sanierungs-Bedarf wird, so resümierte Bürgermeister Bernd Huf in der Sitzung, bei 2,5 Millionen Euro liegen. So weit, so gut. In Anbetracht der Tatsache, dass an dieser Stelle nahe der Gemeinschaftsschule die neue Grundschule gebaut werden wird und auch der Hallensituation in der Gemeinde überhaupt, schlägt die Verwaltung vor, statt einer reinen Sporthalle aus der Großenbruchhalle eine Multifunktionshalle zu machen. Abzustimmen war darüber, ob die anstehende Planung zur Sanierung nun dem Rechnung tragen soll. Dann entstünde hier eine Multifunktionshalle nach Versammlungsstättenverordnung (VStättVO).