Artotheke Elversberg Und von der Hauswand grüßt der Panda

„Bereits am ersten Vorbereitungstreffen war nur ein Blick auf die zu bemalende Flache nötig und in den Köpfen aller Beteiligten fing es an zu rauchen“, so die Aussage eines Teilnehmers. Die ersten Fragen drehten sich darum, was Elversberg besonders macht und was man mit dem zukünftigen Bild ausdrücken möchte. Dabei kamen unter anderem direkt der Fußballverein SV Elversberg, der Galgenbergturm sowie der Kontrast zwischen Natur, dem Selbstbild als Wohngemeinde und dem täglichen Verkehrslärm, dem Flächenfraß und der dichten Bebauung in den Sinn.