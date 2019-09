Gottesdienst in Elversberg : Gottesdienst für ältere Menschen

Elversberg Die evangelische Kirchengemeinde Elversberg lädt ein zum Gottesdienst für ältere Menschen am Dienstag, 22. September. In der Kirche in Elversberg (Eingang Luisenstraße und St. Ingberter Straße) findet damit zum ersten Mal ein Gottesdienst für ältere Menschen statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red