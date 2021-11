Schnelles Internet in Merchweiler : Schnelles Internet? Jetzt sind die Bürger gefragt

Mindestens 40 Prozent der Haushalte in Merchweiler und Wemmetsweiler muss Interesse an einem Glasfaser-Hausanschluss bekunden. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Merchweiler Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Merchweiler und Wemmetsweiler werden jetzt die Einwohner befragt. Mindestens 40 Prozent der Haushalte müssen ihr Interesse bekunden.

Homeoffice statt Pendeln? Filme auf Abruf statt linearem Fernsehen? Telemedizin statt lange Wege zum Arzt? Merchweiler und Wemmetsweiler haben in den kommenden Wochen die Chance auf den Ausbau eines reinen Glasfasernetzes, mit dem die Bürgerinnen und Bürger in Höchstgeschwindigkeit im Internet surfen können.

Der erste Schritt auf dem Weg in die digitale Zukunft von Merchweiler und Wemmetsweiler ist gemacht: Deutsche Glasfaser und die Kommunalverwaltung haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Als privatwirtschaftlicher Anbieter treibt Deutsche Glasfaser den Glasfaserausbau schnell und unbürokratisch voran. Am 25. September startet die Nachfragebündelung. Bis zum Stichtag am 18. Dezember 2021 können die Anwohner im Ausbaugebiet einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in Merchweiler und Wemmetsweiler mitziehen, steht dem Netzausbau nichts mehr im Wege.