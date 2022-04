Schüleraktion : Engagement für Schule und Soziales

Kuchenverkauf der Klassenstufe 7: (v.l.) Sören Lahm, Lea Sprengard, Elena Clemente, Alissar MHD Ali und Fabienne Paul. Foto: Gabriele Jung

Spiesen-Elversberg Schüler der Gemeinschaftsschule Albert Schweitzer in Elversberg haben mit verschiedenen Aktionen 652 Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe gesammelt.

Mit Unterstützung von Eltern und Lehrern zeigten die Schüler der Gemeinschaftsschule ein vielseitiges Engagement für die Gesellschaft, wie die stellvertretende Schulleiterin Gabriele Jung mitteilt.

Im Rahmen der Aktionswochen – „Wir helfen!“ (die SZ berichtete) wurde auch in der vergangenen Woche fleißig Kuchen zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine gebacken und verkauft. Das Angebot an den vielseitigen Backwerken wurde in den Pausen voller Begeisterung von Mitschülern und auch Lehrern angenommen. „Wir haben jeden Tag sechs Kuchen und auch Muffins verkauft“, so die Klassenlehrerinnen Lisa Schwarz (7b) und Susanne Gebauer (7a), die sich bei den Eltern für den Reinerlös von 550 Euro bedankten.

Auch die Arbeitslehregruppe „Kochen“ mit ihrer Fachlehrerin Petra Schreiber-Benoit haben Waffeln gebackt und verkauft. „Ich konnte gerade noch die letzten fünf Päckchen Mehl im Geschäft ergattern“, erzählte die Fachlehrerin. Und am nächsten Morgen ging es gleich los mit der Zubereitung des Teiges und dem Backen der leckeren Waffeln, was im Schulhaus einen unwiderstehlichen Duft verbreitete. Flugs wurden in der darauffolgenden Pause auch alle Waffeln verkauft. Stolz übergab die Arbeitslehregruppe 102 Euro an Spendengeldern.

Die gesammelten 652 Euro werden zu gleichen Teilen überwiesen an die ARD-Nothilfe Ukraine und an die RTL-Aktion „Wir helfen Kindern“.

Neben der Geldspende organisierten die Schüler der Klassen 6a und 10a gemeinsam mit den Klassenlehrern Nadine Süs und Pascal Feit die Sammlung dringend benötigter Güter wie Hygiene- und Babyartikel oder haltbarer Lebensmittel zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung.

Doch nicht nur die Hilfe für die Ukraine stand im Fokus der letzten Schulwoche, sondern auch eine Aktion für die Gemeinde Spiesen-Elversberg. Im Rahmen der Aktion „Picobello“ haben die Klassen 5a und 5b gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Silke Becker und Sandra Schönecker eine Putzaktion rund ums Schulgelände sowie den angrenzenden Park gestartet. In drei Stunden harter Arbeit wurden eine Vielzahl blauer Säcke mit Müll gefüllt und die Umwelt dadurch von diversem Unrat befreit. Kuriose Fundstücke waren ein Teppich, ein Lenkrad und diverse Plastikblumentöpfe.

Helfer der Klassenstufe sieben bei Picobello Foto: Gabriele Jung