Mehrheit für FDP-Antrag zur Veranstaltungshalle in Elversberg Bürgermeister und FDP-Fraktionschef liefern sich Wortgefecht im Gemeinderat

„Den Vereinen eine Heimat geben, koste es, was es wolle.“ Das möchte die FDP-Fraktion, wie Sprecher Dennis Ditz in der jüngsten Gemeinderatsitzung deutlich in Richtung der Verwaltung und Verwaltungschef Bernd Huf artikulierte. Kategorisch ab lehnte er dabei einen Umbau der profanierten Herz Jesu-Kirche zu einer Veranstaltungshalle. Konkret beantragten die Liberalen die sofortige Wiederaufnahme der Sanierungsarbeiten zur Weiternutzung der Glückauf-Halle als Versammlungsstätte. „Die Halle ist seit 2019 geschlossen, seitdem wurde nichts erreicht“, erinnerte Ditz.