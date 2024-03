Ohne Kassenkredite Haushalt Spiesen-Elversberg: Es soll 2024 ohne Steuererhöhungen gehen

Sie war denkwürdig, diese Sitzung des Gemeinderates, der schon aufgrund ihres Hauptthemas ein besonderer Stellenwert im Jahreslauf zukommt. „Wir stehen im Vergleich zu vielen anderen saarländischen Kommunen sehr gut da“, erklärte Bürgermeister Bernd Huf in seiner Haushaltsrede. So ist der Schuldenstand mit 16,7 Millionen Euro seit 2019 nahezu gleich geblieben. „Die Neukreditaufnahme entsprach in etwa der Tilgung – trotz großer Investitionen in die Schulsporthalle Mittelberg, den Kindergartenneubau, die Erschließungsmaßnahme Freidelbrunnen, der Schlussabrechnung Truckenbrunnen und diversen Ankäufen wie Glückauf Apotheke, Gaststätte Zur Fichte oder Rosengarten, um nur einige aufzuzählen.“