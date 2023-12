Großes Verkehrsproblem Die Anwohner Hirschbergsiedlung begehren auf

Der Zauber des Advents pausierte am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses für ein Weilchen. Ein Dutzend gefrustete Bürger hatten sich im öffentlichen Teil eingefunden. So weit, so wenig überraschend – wenn es denn die Anwohner der Straßen gewesen wären, die Bürgermeister Bernd Huf (parteilos) eigens eingeladen hatte. Gekommen waren stattdessen mehrheitlich andere Betroffene des „großen Verkehrsproblems“ (Huf) in der Hirschbergsiedlung. Der Unmut ist groß, entsprechend reichlich Zulauf erhält die Online-Petition „Änderung der Verkehrsführung in Spiesen-Elversberg am Hirschberg/Parallellstraße“ von Marco Herrmann. Am Freitag belief sich die Zahl der Unterstützenden auf 492, davon 423 aus dem Ort. Stellvertretend sei Elisabeth Schmitz zitiert: „Dieses monatelange Chaos muss endlich ein Ende haben. Jahrzehntelang lief der Verkehr ohne Probleme. Durch die sinnlose Einbahnstraßenregelung leidet der ganze Ort, von der immensen Umweltverschmutzung und dem erhöhten CO₂-Ausstoß, der durch die endlosen Staus entsteht, gar nicht zu sprechen. Rettungswagen und Notarzt quälen sich gefährlich durch die Staus. Durch die Glasfaserverlegung kommen noch etliche Baustellen dazu, so war das Chaos eigentlich schon vorprogrammiert.“