Gemeinderat Spiesen-Elversberg Mehr Geld für die Tierheime

Für Fundtiere sind eigentlich die Kommunen selbst verantwortlich. Da diese jedoch nicht in der Lage sind, alle erforderlichen Räume und das entsprechende Personal vorzuhalten, haben sie so genannte Konsortialverträge mit den Tierheimen abgeschlossen und diesen so die Aufgabe übertragen. Zum Ende des vergangenen Jahres ist der aktuelle Vertrag ausgelaufen. Gezahlt wird von der Kommune eine bestimmte Summe pro Jahr und Einwohner. Das waren zuletzt 40 Cent. Viel zu wenig, um ihre Aufgaben erfüllen zu können, sagten die Tierheime.