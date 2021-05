Gemeinderat Spiesen-Elversberg : Wohnraum-Traum im Großenbruch geplatzt

Spiesen-Elversberg Der Gemeinderat Spiesen-Elversberg hat Bebauungsplanverfahren „Im Großenbruch“ auf Gutachterempfehlung gestoppt.

Es wäre so schön gewesen: Fünf Baugrundstücke entlang der Straße Am Ring, nahe der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, hätten die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnbauland in Spiesen-Elversberg zwar nicht befriedigen – aber doch zumindest ein Stück weit entspannen können. Der Traum ist nun geplatzt. Der Gemeinderat stoppte bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig das entsprechende Bebauungsplanverfahren 3. Abschnitt „Im Großenbruch“ und beschloss zugleich seine Aufhebung.