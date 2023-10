Gemeinderat Spiesen-Elversberg Landschaftsschutzgebiet rund ums Stadion zurücknehmen

Viel Lesestoff hatten die Ratsmitglieder vor der Zusammenkunft im Sitzungssaal des Rathauses zu bewältigen. Denn auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung stand auch in Spiesen-Elversberg der Landesentwicklungsplan (LEP). Und diesen Plan, der sich mit Siedlungsstruktur, Freiraumstruktur und Landschaftsschutzgebieten befasst und erstmals ein integrierter Plan ist – zuvor waren Siedlung (zuletzt 2006) und Umwelt (2004) getrennt – , will man so nicht annehmen. Der LEP weist ja Vorranggebiete und – das ist neu – Vorbehaltsgebiete in verschiedensten Bereichen aus und dient als Vorgabe für die Kommunen. Beispielsweise die Wohnbebauung. Das stelle, so der Rat in seinem Beschluss eine Einschränkung der kommunalen Planungsfreiheit da. Hier gebe es weder Entwicklungsoptionen für Wohnbauflächen noch Schutz des lokalen Handels, zudem Einschränkungen durch Vorranggebiete Grundwasserschutz. Sowohl die Einräumung der Vorranggebiete Bebauung als auch die generelle Ausweisung der Wasserschutzzone II lehnt der Rat mit dem Beschluss mehrheitlich ab.