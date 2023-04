Gemeinderat Spiesen-Elversberg Haushalt mehrheitlich genehmigt

Wer shoppen gehe, der brauche genug Geld im Geldbeutel. Und genauso brauche auch eine Gemeinde einen genehmigten Haushalt, um handeln zu können. In seiner Haushaltsrede sprach der Fraktionssprecher der CDU im Spiesen-Elversberger Gemeinderat, Peter Marx, an, was alle in Städten und Gemeinden zurzeit beschäftigt: die gestiegene Kreisumlage. „Unter den finanziellen Gegebenheiten ist es zunehmend schwierig, einen Haushalt aufzustellen.“ Alles, was zu Anfang des Jahres noch machbar erschienen sei, mache die Kreisumlage nun problematisch. Selbst mit Erhöhung der Steuern könne eine Gemeinde selbst das nicht hinkriegen. Hier sei eine Neuorganisation zur gerechteren Verteilung vonnöten. „Unser Saarland ist ein schönes Land. Spiesen-Elversberg ist Teil davon. Lasst uns dafür sorgen, dass Spiesen-Elversberg schön bleibt.“ Mit diesen Worten gab Marx die Zustimmung seiner Fraktion zu Haushalt und Investitionen bekannt.