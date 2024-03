Haushalt Spiesen-Elversberg Trotz allem: Investitionen in Kinder und Jugend

Es wird nicht einfacher für die Kommunen. Das ist auch das Fazit, das man in Spiesen-Elversberg mit Blick auf den Haushalt ziehen muss. „Wir sind finanziell und personell an unserer Leistungsgrenze angelangt“, sagt Bürgermeister Bernd Huf im Gespräch mit der SZ vor der Sitzung an diesem Donnerstag, 17.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses. Da sind zum einen die Flüchtlingszahlen, die mehr Plätze unter anderem in Schulen und Kindergärten erforderlich machten. „Ohne Nachbarschaftshilfe ginge da nichts“, spricht Huf seinen Dank aus. Auch, wenn das eigentlich in die Obliegenschaft des seit 2004 nur noch beim Landkreis angesiedelten Sozialamtes falle, so bleiben doch die Gemeinden erster Ansprechpartner. Dann gibt es da noch die geforderte energetische Sanierung und den Klimaschutz – alles zusätzliche Aufgaben vor dem steigenden Fachkräftemangel.