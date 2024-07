Lebenshilfe Neunkirchen Inklusiver Malkurs in der Galerie Farbtupfer

Spiesen-Elversberg · „Als wir in der Saarbrücker Zeitung gelesen haben, dass in der Galerie Farbtupfer ein inklusiver Malkurs angeboten wird, haben wir spontan beschlossen, uns anzumelden“, erzählt Eva, die gemeinsam mit ihrer Freundin Ellen zum Malkurs „Vom Experiment zum fertigen Bild“ mit der Kunstpädagogin Margit Bauer in die Lebenshilfe-Einrichtung nach Spiesen gekommen ist.

28.07.2024 , 13:23 Uhr

In der Galerie Farbtupfer: Die Teilnehmer des inklusiven Malkurses mit der Kunstpädagogin Margit Bauer (rechts) und Julia Günnewig, der Leiterin der Galerie Farbtupfer (3. von links).​ Foto: Lebenshilfe Neunkirchen/Christine Schäfer​ Foto: Christine Schäfer