Frauenfußball-Regionalliga SVE-Frauen freuen sich auf die Reifeprüfung

Nach dem 3:1-Zittersieg am vergangenen Spieltag bei Schlusslicht TuS Wörrstadt wartet auf die Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg an diesem Sonntag das tabellarische Kontrastprogramm. Der neu formierte Meister der Vorsaison empfängt mit dem 1. FSV Mainz 05 um 14 Uhr den Titel-Topfavoriten auf dem Kunstrasen in Göttelborn.