Fußball : Siegesserie der SVE II endet

Elversberg Nach drei Siegen in ihren ersten drei Oberliga-Begegnungen hat sich die SV Elversberg II am Dienstag erstmals mit einem Unentschieden begnügen müssen. Vor 350 Zuschauern gab es zu Hause ein 1:1 gegen Worms. Bereits heute Abend spielt die SVE II bei Eintracht Trier.

Zwischen Freude und Enttäuschung liegen im Sport oft nur wenige Augenblicke. Das war auch am Dienstagabend in der Elversberger Ursapharm-Arena so: Oberliga-Aufsteiger SV Elversberg II führte dort vor 350 Zuschauern gegen den favorisierten Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms etwas mehr als eine Viertelstunde vor Schluss mit 1:0.

Die Gäste, die ab der 62. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Elversbergs Marvin Wollbold in Überzahl waren, machten Druck. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite kam Wormatia-Akteur Jan Dahlke zum Kopfball. SVE-Torwart Joshua Blankenburg reagierte blitzschnell und wehrte zur Ecke ab. Dahlke lag derweil am Boden und raufte sich die Haare.

Der einzige SVE-Akteur, der sich etwas Kritik von seinem Übungsleiter anhören musste, war Wollbold wegen seines Platzverweises. Der Angreifer, der in der ersten Halbzeit nach einem Foul schon Gelb gesehen hatte, wollte nach einer Abseitsstellung die schnelle Ausführung eines Freistoßes unterbinden, indem er sich vor den Ball stellte. Dies ist nicht regelkonform, und so zückte Schiedsrichterin Naemi Breier folgerichtig Gelb-Rot. „Das darf so nicht passieren“, ärgerte sich Emich. „Aber so etwas kommt bei einem jungen Spieler halt mal vor.“