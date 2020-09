Kostenpflichtiger Inhalt: Fußball-Oberliga : Collofong hält bei seinem SVE-Debüt die „Null“

Foto: dpa/Tobias Hase

Elversberg Kein Gegentor bekommen und dennoch den Platz an der Sonne verloren: Fußball-Oberligist SV Elversberg II ist seit dem 0:0 am Samstag im Derby beim FV Diefflen nicht mehr Tabellenführer. Wormatia Worms zog zeitglich durch einen 2:1-Erfolg bei Röchling Völklingen an den Schwarz-Weißen, die nun Zweiter sind, vorbei.