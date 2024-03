Mit Blick weit über Spiesen-Elversberg Musik-Legende in Spiesen begraben: Ein Besuch am Grab von Frank Farian (mit Fotos)

Es ist ein sonniger Frühlingstag. Einer der ersten des Jahres. Auf dem Parkplatz des Spieser Friedhofs ist trotzdem nichts los. Schließlich ist mitten in der Woche um die Mittagszeit. Auch der kleine Blumenladen hat geschlossen. Ein Paar kommt und bringt ein Gesteck in die Leichenhalle. Hoch gelegen ist der Friedhof, auf dem Gänsberg. „Gleich neben dem Blumenladen das Tor rein, da sehen Sie das Grab schon“, hatte Spiesen-Elversbergs Bürgermeister Bernd Huf erklärt. Und so ist es. Drei Stufen geht es runter, dann geradeaus zu auf das breite Grab mit der üppigen Blumenpracht und den zwei Kreuzen. Wer es nicht weiß, der mag sich wundern, weshalb hier bei diesem Franz Reuther so viele Kränze abgelegt sind. Wen die Neugier näher treibt, der wundert sich noch mehr: Von Sony ist da einer, von den Meisel-Musik-Verlagen ein anderer. Wer jedoch genau guckt, dem löst sich das Rätsel: ein Kranz ganz in Weiß mit Gerbera, Nelken und Rosen, „Sony Music trauert um Frank Farian“.