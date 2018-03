später lesen Outdoor-Kurs: Fit mit Kind Fit mit Kind – unterwegs an der frischen Luft Teilen

Twittern







(red) Ab Dienstag, 10. April, und Donnerstag, 12. April, bietet der Kneipp-Verein Spiesen neue Kurse „Outdoor – Fit mit Kind“ an. Treffpunkt ist am Galgenbergturm, Friedrichstraße 53 in Spiesen-Elversberg. Die Kurse finden wöchentlich von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Unter der Leitung von Lisa Hoffmann trainieren Mütter, Väter oder Großeltern mit den Babys Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Neben dem Power-Walken mit dem Baby im geländegängigen Kinderwagen oder im Tragetuch gehören auch Kräftigungs- und Beweglichkeitsübungen zum Programm. Die Kosten für fünf Stunden betragen 20 Euro, 30 Euro für Nichtmitglieder.