Spende : Gute Hexen: Feierhexe spenden für MS-Gruppe

Spiesen-Elversberg Am Hexennacht-Samstag, übergaben die Spieser Feierhexen, den Erlös der diesjährigen Aktion vom Fetten Donnerstag an die Multiple Sklerose-Gruppe Spiesen-Elversberg. Dieses Jahr wurde eine absolute Rekordsumme von 1990 Euro erreicht, wie die „Oberhexe Griseldis“, alias Anne Schmidt für die Feierhexen mitteilt.

Die Feierhexen engagieren sich seit mehr als 20 Jahren für die Multiple Sklerose-Gruppe Spiesen-Elversberg: „In der Vorweihnachtszeit verkaufen wir selbstgebackene Zimtwaffeln zu Gunsten der MS-Gruppe und am Fetten Donnerstag halten wir in Spiesen immer die Autos an und bitten um eine Spende. Da dieses Jahr Corona-konform gesammelt werden musste, standen wir auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Spiesen und verkauften Buttons für den guten Zweck“, heißt es.