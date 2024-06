Ohrenbetäubende Gratulation Spiesen-Elversberg: Ein halbes Jahrhundert vereint

Ohrenbetäubender kann man nicht gratulieren: Zum Glück feuerten die grün livrierten Mitglieder der Schützengesellschaft Spiesen-Elversberg am Samstagnachmittag nur drei satte statt 50 Mal in den unverschämt blauen Himmel über dem Geburtstagskind. Danach zapfte Bürgermeister Bernd Huf mit Unterstützung von Landrat Sören Meng das obligatorische Bierfässchen an und die Party ward eröffnet. Fast das schönste Geburtstagsgeschenk dürfte das Kaiserwetter gewesen sein. Gemütlich eng wurde es auf dem Rathausvorplatz, so viele wollten bis in die späten Abendstunden mit feiern.