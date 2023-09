Leihgabe für ein Jahr Jungtalent des FC Bayern München wechselt zur SV Elversberg

Paul Wanner ist als jüngster Spieler in der Geschichte des FC Bayern München in der Bundesliga aufgelaufen. Das war Anfang Januar 2022, nur zwei Wochen nach Wanners 16. Geburtstag. Bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach fielen mehrere Bayern-Spieler wegen einer Corona-Infektion aus. So feierte Wanner seine Pflichtspielpremiere. Nur Dortmunds Youssoufa Moukoko kam in der Bundesliga noch jünger zum Einsatz.