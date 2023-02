Fastnachtsumzug in Spiesen : Schöner kann die Fastnacht nicht enden

Spiesen Beim letzten Umzug im Landkreis, dem vom Alleh Hopp Spiesen organisierten, gaben die Narren in Umzug und am Straßenrand noch einmal alles.

So ziemlich gegen Ende war das Geheimnis dann gelüftet: Was Zugmarschall Ferdi Matheis da in diesem Jahr in seinem Keller gebastelt hatte, das waren vier Ballonkörbe, mit denen Matheis selbst sowie Sohn Thorsten und Mika sowie Moritz Matheis den Reigen der letzten Gruppe beim Umzug durch die spieser Straßen eröffneten. Denn der organisierende Verein bildeteden krönenden Abschluss eines mehr als gelungenen Narrenzuges.