Becker Touristik erweitert Urlaubsmöglichkeit Neues Reiseangebot aus Spiesen - Mit dem Charterflug aus dem Saarland ins Warme

Und ruckzuck ist es schon wieder vorbei. So wie das mit Urlauben ja leider gerne der Fall ist. Bereits an diesem Mittwoch landen die Teilnehmer des ersten Charterfluges von Becker-Touristik in Zusammenarbeit mit „Momento – Reisen für mich“ schon wieder auf dem Saarbrücker Flughafen. Die letzten Tage ihrer Reise sind angebrochen für die Pioniere dieses neuen Angebotes des Unternehmens. Gestartet war die Maschine Richtung Neapel am Mittwoch vergangener Woche. Und sie reisten direkt vom ungemütlichen und wenig frühlingshaften Wetter in Deutschland in den sonnigen Frühling. Bei Ankunft in Neapel am Morgen waren es bereits 20 Grad. Das erzählt Lena Welsch von der Becker-Touristik GmbH & Co KG auf SZ-Anfrage.