Tierische Notfälle Erste-Hilfe für Ihr Tier: So sind Sie im Notfall vorbereitet

Niederlinxweiler · Wenn der geliebte Vierbeiner plötzlich krank wird, ist schnelle Hilfe gefragt. Tierärztin Anne Weber zeigt in ihren Erste-Hilfe-Kursen, wie Hundebesitzer in Notfällen richtig reagieren können. Im Tierheim Linxbachhof haben wir einen Blick in ihren Kurs geworfen.

27.05.2024 , 13:25 Uhr

Beim Anlegen eines Pfotenverbandes durch Anne Weber, rechts, braucht es bei Marley einen Maulkorb und die Mithilfe von Hundetrainerin Meike Schwarzweller. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen