Frauenfußball-Regionalliga Jetzt wartet Borussia Mönchengladbach

Zwei Jahre ist es her, da schafften die Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg erstmals den Sprung in die 2. Bundesliga. Damals liefen sie noch unter dem Namen des Kooperationspartners SV Göttelborn auf und machten durch zwei 1:0-Siege in der Relegation gegen die Sportfreunde Siegen den Aufstieg ins Unterhaus perfekt. Selina Wagner, die inzwischen ihre Karriere beendet hat, avancierte damals zur Heldin, erzielte im Hin- und im Rückspiel das Siegtor gegen die SF Siegen.